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19.10.2026 10:00:21

EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052  
   
Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung 30  
   
Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 wurden insgesamt 1.148.933 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Daimler Truck Holding AG erworben, welches gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052, am 13. März 2026 hinsichtlich des Beginnes des Aktienrückkaufs und am 18. September 2026 hinsichtlich des Beginnes der 2. Tranche bekanntgemacht wurde.  
   
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:  
   
Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code)
12. Oktober 2026 145.118 41,1037 5.964.886,74 XETRA
13. Oktober 2026 184.146 40,7714 7.507.890,22 XETRA
13. Oktober 2026 50.000 40,7859 2.039.295,00 CEUX
14. Oktober 2026 209.918 40,7831 8.561.106,79 XETRA
14. Oktober 2026 59,751 40,7806 2.436.681,63 CEUX
15. Oktober 2026 240.000 41,1048 9.865.152,00 XETRA
15. Oktober 2026 60.000 41,1103 2.466.618,00 CEUX
16. Oktober 2026 200.000 41,8479 8.369.580,00 XETRA
   
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 10.661.169 Aktien.  
   
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/aktienrueckkaufprogramm-2025  
   
Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Daimler Truck Holding AG beauftragtes Kreditinstitut.  
   
Leinfelden-Echterdingen, 19. Oktober 2026  
   
Daimler Truck Holding AG  
   
Der Vorstand  
   
   
           

 


19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet: www.daimlertruck.com
LEI Code: 529900PW78JIYOUBSR24

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2417906  19.10.2026 CET/CEST

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