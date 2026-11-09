EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.11.2026 / 10:30 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung 33 Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 6. November 2026 wurden insgesamt 850.000 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Daimler Truck Holding AG erworben, welches gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052, am 13. März 2026 hinsichtlich des Beginnes des Aktienrückkaufs und am 18. September 2026 hinsichtlich des Beginnes der 2. Tranche bekanntgemacht wurde. Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 2. November 2026 250.000 40,3137 10.078.425,00 XETRA 3. November 2026 150.000 40,5699 6.085.485,00 XETRA 4. November 2026 200.000 40,5678 8.113.560,00 XETRA 5. November 2026 50.000 41,8130 2.090.650,00 XETRA 6. November 2026 130.000 40,2501 5.232.513,00 XETRA 6. November 2026 70.000 40,2592 2.818.144,00 CEUX Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 6. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 13.321.021 Aktien. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/aktienrueckkaufprogramm-2025 Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Daimler Truck Holding AG beauftragtes Kreditinstitut. Leinfelden-Echterdingen, 9. November 2026 Daimler Truck Holding AG Der Vorstand

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