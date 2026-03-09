Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
09.03.2026 16:30:03

EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Bank AG / Share Buyback - Weekly Report
Deutsche Bank AG: Release of a capital market information

09.03.2026 / 16:30 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014
Share buyback – 2 nd  Interim Reporting

In the period from 2 March 2026 until and including 6 March 2026 a number of 4,397,365 shares were bought back within the share buyback program of Deutsche Bank AG; on 26 February 2026 Deutsche Bank AG disclosed the begin of the share buyback program on 26 February 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052.

Shares were bought back as follows:
 
 Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average share price (Euro)
02 March 2026 844,000 29.1148
03 March 2026 1,020,000 27.7965
04 March 2026 180,000 28.2143
05 March 2026 1,103,732 28.2798
06 March 2026 1,249,633 27.1265

The transactions in a detailed form are published on the website of Deutsche Bank AG: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=1#show-content-of-share-buyback-program-2026-1
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the period from 26 February 2026 until and including 6 March 2026 amounts to 5,889,836 shares.
The purchase of the shares of Deutsche Bank Aktiengesellschaft is carried out by a broker that has been commissioned by Deutsche Bank Aktiengesellschaft; the shares are repurchased on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and, if applicable, on the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU).

 

09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Germany
Internet: www.db.com

 
End of News EQS News Service

2288166  09.03.2026 CET/CEST

06.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
