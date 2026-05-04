Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
04.05.2026 16:29:03
EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Bank AG
/ Share Buyback – Weekly Report
Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014
Share buyback – 10th Interim Reporting
In the period from 27 April 2026 until and including 30 April 2026 a number of 200,000 shares were bought back within the share buyback program of Deutsche Bank AG; on 26 February 2026 Deutsche Bank AG disclosed the begin of the share buyback program on 26 February 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052.
Shares were bought back as follows:
The transactions in a detailed form are published on the website of Deutsche Bank AG: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=1#show-content-of-share-buyback-program-2026-1
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the period from 26 February 2026 until and including 30 April 2026 amounts to 23,503,091 shares.
The purchase of the shares of Deutsche Bank Aktiengesellschaft is carried out by a broker that has been commissioned by Deutsche Bank Aktiengesellschaft; the shares are repurchased on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and, if applicable, on the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU).
Analysen zu Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
