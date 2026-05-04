WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

04.05.2026 16:29:03

EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Bank AG / Share Buyback – Weekly Report
Deutsche Bank AG: Release of a capital market information

04.05.2026 / 16:29 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014
Share buyback – 10th  Interim Reporting

In the period from 27 April 2026 until and including 30 April 2026 a number of 200,000 shares were bought back within the share buyback program of Deutsche Bank AG; on 26 February 2026 Deutsche Bank AG disclosed the begin of the share buyback program on 26 February 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052.

Shares were bought back as follows:
 
 Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average share price (Euro)
27 April 2026 50,000 27.2187
28 April 2026 50,000 27.2610
29 April 2026 50,000 26.6122
30 April 2026 50,000 26.4430

The transactions in a detailed form are published on the website of Deutsche Bank AG: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=1#show-content-of-share-buyback-program-2026-1

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the period from 26 February 2026 until and including 30 April 2026 amounts to 23,503,091 shares.

The purchase of the shares of Deutsche Bank Aktiengesellschaft is carried out by a broker that has been commissioned by Deutsche Bank Aktiengesellschaft; the shares are repurchased on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and, if applicable, on the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU).
 

Language: English
Company: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Germany
Internet: www.db.com

 
29.04.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.04.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.04.26 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
29.04.26 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 Deutsche Bank Hold Warburg Research
Deutsche Bank AG 25,86 -2,32%

