Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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14.09.2026 16:28:01

EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Bank AG / Share Buyback - Weekly Report
Deutsche Bank AG: Release of a capital market information

14.09.2026 / 16:28 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014
Share buyback – 3rd Interim Reporting

In the period from 7 September 2026 until and including 11 September 2026 a number of 2,192,965 shares were bought back within the share buyback program of Deutsche Bank AG; on 24 August 2026 Deutsche Bank AG disclosed the begin of the share buyback program on 25 August 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052.

Shares were bought back as follows:
Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average share price (Euro)
07 September 2026 340,976 35.4876
08 September 2026 365,243 35.3303
09 September 2026 730,030 34.9986
10 September 2026 216,670 34.9607
11 September 2026 540,046 34.8786

The transactions in a detailed form are published on the website of Deutsche Bank AG:  https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=1#show-content-of-share-buyback-program-2026-2

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the period from 25 August 2026 until and including 11 September 2026 amounts to 5,121,715 shares.

The purchase of the shares of Deutsche Bank AG is carried out by a broker that has been commissioned by Deutsche Bank AG; the shares are repurchased on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) as well as on the multilateral trading facilities Cboe, Turquoise and Aquis.

14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Germany
Internet: www.db.com
LEI Code: 7LTWFZYICNSX8D621K86

 
End of News EQS News Service

2398654  14.09.2026 CET/CEST

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