Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 16:28:01

EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Bank AG / Share Buyback - Weekly Report
Deutsche Bank AG: Release of a capital market information

21.09.2026 / 16:28 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014
Share buyback – 4th Interim Reporting

In the period from 14 September 2026 until and including 18 September 2026 a number of 3,236,206 shares were bought back within the share buyback program of Deutsche Bank AG; on 24 August 2026 Deutsche Bank AG disclosed the begin of the share buyback program on 25 August 2026 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052.

Shares were bought back as follows:
Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average share price (Euro)
14 September 2026 1,263,877 34.1258
15 September 2026 1,505,491 33.3198
16 September 2026 202,994 33.5001
17 September 2026 64,980 33.6844
18 September 2026 198,864 33.2053

The transactions in a detailed form are published on the website of Deutsche Bank AG:  https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=1#show-content-of-share-buyback-program-2026-2

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the period from 25 August 2026 until and including 18 September 2026 amounts to 8,357,921 shares.

The purchase of the shares of Deutsche Bank AG is carried out by a broker that has been commissioned by Deutsche Bank AG; the shares are repurchased on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) as well as on the multilateral trading facilities Cboe, Turquoise and Aquis.

 

21.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Germany
Internet: www.db.com
LEI Code: 7LTWFZYICNSX8D621K86

 
End of News EQS News Service

2402456  21.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

mehr Analysen
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Bank AG 33,22 0,33% Deutsche Bank AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen