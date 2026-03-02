EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Wochenbericht

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.03.2026 / 16:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 26. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 wurden insgesamt Stück 1.492.471 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. Februar 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) 26. Februar 2026 877.500 30,9502 27. Februar 2026 614.971 30,7301

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht:



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 26. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 1.492.471 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ggf. über die multilateralen Handelssysteme Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU).

Im Zeitraum vombis einschließlichwurden insgesamt Stück 1.492.471 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vomgemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. Februar 2026 mitgeteilt wurde.Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2026-1 Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vombis einschließlicherworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 1.492.471 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ggf. über die multilateralen Handelssysteme Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU).

02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News