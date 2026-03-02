Deutsche Bank Aktie

02.03.2026 16:00:03

EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Wochenbericht
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.03.2026 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 26. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 wurden insgesamt Stück 1.492.471 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 26. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. Februar 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
 
Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro)
26. Februar 2026 877.500 30,9502
27. Februar 2026 614.971 30,7301

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2026-1

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 26. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 1.492.471 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ggf. über die multilateralen Handelssysteme Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU).
 

02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2283962  02.03.2026 CET/CEST

