EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf – Wochenbericht

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.09.2026 / 16:29 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 wurden insgesamt Stück 1.330.684 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 24. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 25. August 2026 mitgeteilt wurde.



Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) 31. August 2026 408.911 34,7153 01. September 2026 734.826 34,1337 02. September 2026 13.769 34,7304 03. September 2026 62.337 34,9891 04. September 2026 110.841 35,3971

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht:



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 25. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.928.750 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank AG erfolgt durch eine von der Deutsche Bank AG beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis. Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 wurden insgesamt Stück 1.330.684 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 24. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 25. August 2026 mitgeteilt wurde.Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=3#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2026-2 Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 25. August 2026 bis einschließlich 4. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.928.750 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank AG erfolgt durch eine von der Deutsche Bank AG beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über die multilateralen Handelssysteme Cboe, Turquoise und Aquis.

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