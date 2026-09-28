EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Abschlussmeldung

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.09.2026 / 18:39 CET/CEST

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Deutsche Bank AG schließt Aktienrückkauf ab



Im Zeitraum vom 25. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG, dessen Beginn nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 am 24. August 2026 für den 25. August 2026 mitgeteilt wurde (der „Aktienrückkauf“), insgesamt 15.063.631

Rückkaufzeitraum Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) 25. Aug 2026 – 25. Sep 2026 15.063.631 33,19

Damit wurde der Aktienrückkauf am 25. September 2026 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 25. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 15.063.631 Stück. Dies entspricht 0,8% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgte durch eine von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ggf. über die multilateralen Handelssysteme Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU).



Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht:

Im Zeitraum vom 25. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG, dessen Beginn nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 am 24. August 2026 für den 25. August 2026 mitgeteilt wurde (der „Aktienrückkauf“), insgesamt 15.063.631 Aktien wie folgt erworben:Damit wurde der Aktienrückkauf am 25. September 2026 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 25. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 15.063.631 Stück. Dies entspricht 0,8% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 33,19€.Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgte durch eine von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ggf. über die multilateralen Handelssysteme Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU).Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=3#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2026-2

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