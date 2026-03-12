Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
12.03.2026 14:19:23
EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Drittstaatveröffentlichung nach § 50 Abs. 1, Nr. 2 WpHG
Am 12. März 2026 hat die Deutsche Bank AG einen Bericht nach Form 20-F bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Er ist auf der Webseite der Deutsche Bank AG unter https://www.db.com/ir/de/sec-berichte-zu-finanzergebnissen.htm verfügbar.
12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2290558 12.03.2026 CET/CEST
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