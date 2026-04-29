Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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29.04.2026 15:45:43
EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG
/ Drittstaatveröffentlichung nach § 50 Abs. 1, Nr. 2 WpHG
Am 29. April 2026 hat die Deutsche Bank AG einen Bericht nach Form 6-K bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Er ist auf der Webseite der Deutsche Bank AG unter https://www.db.com/ir/de/sec-berichte-zu-finanzergebnissen.htm verfügbar.
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Deutschland
|Internet:
|www.db.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2318190 29.04.2026 CET/CEST
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