Deutsche Beteiligungs Aktie

WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

08.12.2025 08:44:53

EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares
Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

08.12.2025 / 08:44 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Frankfurt/Main, 8 December 2025. – In the period from 1 December 2025 up to including 5 December 2025, Deutsche Beteiligungs AG acquired 12,600 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The following quantities were purchased:

Date Number of shares Average price (€)
1 December 2025 2,300 24.1988
2 December 2025 2,300 24.3390
3 December 2025 2,600 25.2462
4 December 2025 2,700 25.0724
5 December 2025 2,700 25.3269

The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 5 December 2025 amounts to 406,200 shares.

The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG.

Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.de/shareholder-relations/share-buyback-program).


08.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.dbag.de

 
End of News EQS News Service

2241480  08.12.2025 CET/CEST

