EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares

22.12.2025 / 07:59 CET/CEST

Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Frankfurt/Main, 22 December 2025. – In the period from 15 December 2025 up to including 19 December 2025, Deutsche Beteiligungs AG acquired 13,700 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The following quantities were purchased:

Date Number of shares Average price (€) 15 December 2025 2,600 25.0129 16 December 2025 2,700 24.9746 17 December 2025 2,700 24.6469 18 December 2025 2,800 24.8997 19 December 2025 2,900 25.1767

The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 19 December 2025 amounts to 431,800 shares.

The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG.

Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.de/shareholder-relations/share-buyback-program).