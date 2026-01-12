EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares

Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information



12.01.2026 / 08:51 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Frankfurt/Main, 12 January 2026. – In the period from 5 January 2026 up to including 9 January 2026, Deutsche Beteiligungs AG acquired 14,720 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052. The following quantities were purchased: Date Number of shares Average price (€) 5 January 2026 3,120 25.4594 6 January 2026 3,200 25.8198 7 January 2026 2,900 25.8083 8 January 2026 2,800 25.6570 9 January 2026 2,700 25.6705 The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 9 January 2026 amounts to 460,800 shares. The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG. Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.de/shareholder-relations/share-buyback-program).

12.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News