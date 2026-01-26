EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares

Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information



26.01.2026 / 10:03 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Frankfurt/Main, 26 January 2026. – In the period from 19 January 2026 up to including 23 January 2026, Deutsche Beteiligungs AG acquired 14,340 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The following quantities were purchased:

Date Number of shares Average price (€) 19 January 2026 3,500 24.5659 20 January 2026 3,400 24.3875 21 January 2026 3,600 24.7380 22 January 2026 3,600 25.1994 23 January 2026 240 25.1500

The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 23 January 2026 amounts to 489,040 shares.

The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG.

Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.de/shareholder-relations/share-buyback-program).