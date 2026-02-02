EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares

Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Frankfurt/Main, 2 February 2026. – In the period from 26 January 2026 up to including 30 January 2026, Deutsche Beteiligungs AG acquired 16.160 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052. The following quantities were purchased: Date Number of shares Average price (€) 26 January 2026 3,260 25.4568 27 January 2026 3,200 25.7411 28 January 2026 3,200 25.7148 29 January 2026 3,200 25.8195 30 January 2026 3,300 25.6568 The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 30 January 2026 amounts to 505.200 shares. The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG. Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.de/shareholder-relations/share-buyback-program).

