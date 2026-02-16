EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares

Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information



16.02.2026 / 09:02 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Frankfurt/Main, 16 February 2026. – In the period from 9 February 2026 up to including 13 February 2026, Deutsche Beteiligungs AG acquired 17,600 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The following quantities were purchased:

Date Number of shares Average price (€) 9 February 2026 3,600 25.3354 10 February 2026 3,600 25.5552 11 February 2026 3,600 25.4002 12 February 2026 3,600 25.6228 13 February 2026 3,200 25.6023

The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 13 February 2026 amounts to 539,800 shares.

The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG.

Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.de/shareholder-relations/share-buyback-program).