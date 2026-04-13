EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares

Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information



13.04.2026 / 09:16 CET/CEST

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Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Frankfurt/Main, 13 April 2026. – In the period from 6 April 2026 up to and including 10 April 2026, Deutsche Beteiligungs AG acquired 20,000 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 and, in the notification of 2 March 2026, extended until no later than 31 July 2026, both in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The following quantities were purchased:

Date Number of shares Average price (€) 6 April 2026 - - 7 April 2026 5,000 24.9576 8 April 2026 5,000 25.2273 9 April 2026 4,900 24.4573 10 April 2026 5,100 24.6838

The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 10 April 2026 amounts to 693.800 shares.

The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG.

Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.com/shareholder-relations/share-buyback-program).