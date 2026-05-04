Deutsche Beteiligungs Aktie

Deutsche Beteiligungs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 08:47:03

EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Beteiligungs AG / Transaction in own shares
Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information

04.05.2026 / 08:47 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (3) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Frankfurt/Main, 4 May 2026. – In the period from 27 April 2026 up to and including 1 May 2026, Deutsche Beteiligungs AG acquired 15,900 shares as part of its ongoing share buyback program, which was announced in the notification of 26 February 2025 and, in the notification of 2 March 2026, extended until no later than 31 July 2026, both in accordance with Art. 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (1) of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The following quantities were purchased:

Date Number of shares Average price (€)
27 April 2026 4,000 25.6010
28 April 2026 4,000 25.5530
29 April 2026 4,000 25.5379
30 April 2026 3,900 25.5205
1 May 2026 - -

The total number of shares acquired as part of this share buyback program since 3 March 2025 up to and including 1 May 2026 amounts to 754,700 shares.

The acquisition of shares in Deutsche Beteiligungs AG is carried out exclusively via the stock exchange by a credit institution commissioned by Deutsche Beteiligungs AG.

Detailed information on the transactions in accordance with Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the website of Deutsche Beteiligungs AG (https://www.dbag.com/shareholder-relations/share-buyback-program).


04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.dbag.de

 
End of News EQS News Service

2320066  04.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

mehr Analysen
11.03.26 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
10.03.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
10.03.26 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
06.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Beteiligungs AG 26,05 2,76% Deutsche Beteiligungs AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX drehen ins Minus -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt rutschen in die Verlustzone ab. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen