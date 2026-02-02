Deutsche Beteiligungs Aktie
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
|
02.02.2026 08:47:53
EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Beteiligungs AG
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Frankfurt am Main, 2. Februar 2026. – Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 hat die Deutsche Beteiligungs AG 16.160 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 26. Februar 2025 gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 3. März 2025 bis einschließlich 30. Januar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 505.200 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Beteiligungs AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutsche Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/shareholder-relations/aktienrueckkaufprogramm).
02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Beteiligungs AG
|Untermainanlage 1
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.dbag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2269314 02.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG
|
08:47
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08:47
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG
|10.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|06.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|10.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|06.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|10.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|06.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|28.11.24
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Beteiligungs AG
|25,55
|0,59%