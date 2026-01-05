DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
05.01.2026 13:47:33
EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG
/ Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Information on share buyback program
5 January 2026
Deutsche Post AG, Bonn, Germany
In the time period from 29 December 2025 until and including 2 January 2026, a number of 0 shares were bought back within the framework of the additional share buyback program of Deutsche Post AG.
An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the additional share buyback program in the time period from 1 December 2025 until and including 2 January 2026 amounts to 0 shares.
Contact:
Martin Ziegenbalg
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
05.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.group.dhl.com
|End of News
|EQS News Service
|
2254724 05.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
05.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.01.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
29.12.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
29.12.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
29.12.25
|DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
23.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|05.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|05.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|47,31
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.