WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

05.01.2026 13:47:33

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG / Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Deutsche Post AG: Release of a capital market information

05.01.2026 / 13:47 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

 

Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission

Information on share buyback program

5 January 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Germany
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004

In the time period from 29 December 2025 until and including 2 January 2026, a number of 0 shares were bought back within the framework of the additional share buyback program of Deutsche Post AG.

An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the additional share buyback program in the time period from 1 December 2025 until and including 2 January 2026 amounts to 0 shares.

Contact:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.


05.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com

 
End of News EQS News Service

2254724  05.01.2026 CET/CEST

05.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
19.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
02.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
