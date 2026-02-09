DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
09.02.2026 14:28:53
EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG
/ Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Information on share buyback program
9 February 2026
Deutsche Post AG, Bonn, Germany
In the time period from 2 February 2026 until and including 6 February 2026, a number of 0 shares were bought back within the framework of the share buyback program of Deutsche Post AG.
An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 1 December 2025 until and including 6 February 2026 amounts to 2,267,986 shares.
Contact:
Martin Ziegenbalg
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
09.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.group.dhl.com
|End of News
|EQS News Service
|
2273440 09.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|50,52
|1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte uneinheitlich starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.