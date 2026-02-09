DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

09.02.2026 14:28:53

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG / Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Deutsche Post AG: Release of a capital market information

09.02.2026 / 14:28 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission

Information on share buyback program

9 February 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Germany
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
 

In the time period from 2 February 2026 until and including 6 February 2026, a number of 0 shares were bought back within the framework of the share buyback program of Deutsche Post AG.

An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 1 December 2025 until and including 6 February 2026 amounts to 2,267,986 shares.

Contact:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.


09.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com

 
End of News EQS News Service

2273440  09.02.2026 CET/CEST

02.02.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
27.01.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 50,52 1,69% DHL Group (ex Deutsche Post)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte uneinheitlich starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

