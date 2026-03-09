DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
09.03.2026 16:56:25
EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG
/ Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Information on share buyback program
9 March 2026
Deutsche Post AG, Bonn, Germany
In the time period from 2 March 2026 until and including 6 March 2026, a number of 1,543,796 shares were bought back within the framework of the additional share buyback program of Deutsche Post AG.
Shares were bought back as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the additional share buyback program in the time period from 1 December 2025 until and including 6 March 2026 amounts to 3,811,782 shares.
Contact:
Martin Ziegenbalg
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.group.dhl.com
|End of News
|EQS News Service
|
2288148 09.03.2026 CET/CEST
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,61
|0,89%
