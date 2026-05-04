DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
04.05.2026 22:00:23
EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG
/ Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU)
Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Information on share buyback program
4 May 2026
Deutsche Post AG, Bonn, Germany
In the time period from 27 April 2026 until and including 30 April 2026, a number of 0 shares were bought back within the framework of the share buyback program of Deutsche Post AG.
An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 2 April 2026 until and including 24 April 2026 amounts to 1,362,541 shares.
Contact:
Martin Ziegenbalg
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.group.dhl.com
|End of News
|EQS News Service
|
2320974 04.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
04.05.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
04.05.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
04.05.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,88
|-6,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.