WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

04.05.2026 22:00:23

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG / Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU)
Deutsche Post AG: Release of a capital market information

04.05.2026 / 22:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

 

Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission

Information on share buyback program

4 May 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Germany
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004

In the time period from 27 April 2026 until and including 30 April 2026, a number of 0 shares were bought back within the framework of the share buyback program of Deutsche Post AG.

An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 2 April 2026 until and including 24 April 2026 amounts to 1,362,541 shares.

Contact:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.


Language: English
Company: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com

 
04.05.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
01.05.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
30.04.26 DHL Group Neutral UBS AG
30.04.26 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
