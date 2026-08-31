DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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31.08.2026 16:38:33

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG / Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Deutsche Post AG: Release of a capital market information

31.08.2026 / 16:38 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

 

Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission

Information on share buyback program

31 August 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Germany
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004

In the time period from 24 August 2026 until and including 28 August 2026, a number of 477,667 shares were bought back within the framework of the share buyback program of Deutsche Post AG.

Shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Average price (€) Purchased volume (€) Trading Venue (MIC code)
24 August 2026 19,865 56.2139 1,116,689.12 Xetra
24 August 2026 21,062 56.2925 1,185,632.64 CBOE Europe (CEUX)
24 August 2026 4,911 56.3457 276,713.73 Turquoise Europe (TQEX)
24 August 2026 4,352 56.2828 244,942.75 Aquis Europe (AQEU)
25 August 2026 26,419 56.9238 1,503,869.87 Xetra
25 August 2026 19,743 56.9204 1,123,779.46 CBOE Europe (CEUX)
25 August 2026 7,050 56.9974 401,831.67 Turquoise Europe (TQEX)
25 August 2026 2,254 56.8038 128,035.77 Aquis Europe (AQEU)
26 August 2026 30,057 56.9638 1,712,160.94 Xetra
26 August 2026 25,673 56.9361 1,461,720.50 CBOE Europe (CEUX)
26 August 2026 8,478 56.9492 482,815.32 Turquoise Europe (TQEX)
26 August 2026 5,586 56.9520 318,133.87 Aquis Europe (AQEU)
27 August 2026 69,692 56.3943 3,930,231.56 Xetra
27 August 2026 58,702 56.4037 3,311,010.00 CBOE Europe (CEUX)
27 August 2026 12,355 56.3999 696,820.76 Turquoise Europe (TQEX)
27 August 2026 12,262 56.4401 692,068.51 Aquis Europe (AQEU)
28 August 2026 61,017 56.6092 3,454,123.56 Xetra
28 August 2026 61,852 56.6097 3,501,423.16 CBOE Europe (CEUX)
28 August 2026 15,843 56.5941 896,620.33 Turquoise Europe (TQEX)
28 August 2026 10,494 56.6137 594,104.17 Aquis Europe (AQEU)
Total 477,667
 		 56.5933
 		 27,032,727.69  

An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 10 August 2026 until and including 28 August 2026 amounts to 1,878,371 shares.

Contact:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.


31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
End of News EQS News Service

2391260  31.08.2026 CET/CEST

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