DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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31.08.2026 16:38:33
EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG
/ Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Information on share buyback program
31 August 2026
Deutsche Post AG, Bonn, Germany
In the time period from 24 August 2026 until and including 28 August 2026, a number of 477,667 shares were bought back within the framework of the share buyback program of Deutsche Post AG.
Shares were bought back as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 10 August 2026 until and including 28 August 2026 amounts to 1,878,371 shares.
Contact:
Martin Ziegenbalg
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
31.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|End of News
|EQS News Service
|
2391260 31.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
16:38
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16:38
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
30.08.26
|ROUNDUP: Kam Sprengstoff-Drohne aus Moskau? Warten auf Konsequenzen (dpa-AFX)
|
28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Market-Perform von Bernstein Research für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,96
|-0,60%
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