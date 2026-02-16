Deutsche Telekom Aktie

16.02.2026 11:50:03

EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Telekom AG / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information

16.02.2026 / 11:50 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Bek
 
Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Germany
ISIN: DE0005557508
Bonn, February 16, 2026
Share buy-back program – 6th Interim Notification
In the period from February 9, 2026 until, and including, February 13, 2026 Deutsche Telekom AG has purchased a number of  1,233,614 shares within the framework of its current share buy-back program which has been published by the announcement of January 5, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) Nr.596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.
Date Total number
of shares		 Daily weighted
average price (€)		 Total purchase price without additional acquisition costs (€)
2026-02-09 252,331 30.2266 7,627,108
2026-02-10 252,145 30.2489 7,627,109
2026-02-11 252,617 30.1923 7,627,088
2026-02-12 239,500 31.8286 7,622,950
2026-02-13 237,021 32.1791 7,627,122
Total 1,233,614 30.9103 38,131,378
An overview of the underlying individual trades per day is published on the company website under:  https://www.telekom.com/en/investor-relations/investor-relations/announcement-of-share-buy-back-2026-1100658.
The total number of shares purchased so far within the framework on the current share buy-back program from January 5, 2026 through, and including, February 13, 2026 amounts to 8,849,605 shares.
The purchase of shares was carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Telekom AG.
 

16.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Germany
Internet: www.telekom.com

 
End of News EQS News Service

2276950  16.02.2026 CET/CEST

12.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
12.02.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
