EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information

09.03.2026 / 17:46 CET/CEST

Deutsche Telekom AG, Bonn, Germany

ISIN: DE0005557508

Bonn, March 9, 2026

Share buy-back program – 9th Interim Notification

In the period from March 2, 2026 until, and including, March 6, 2026 Deutsche Telekom AG has purchased a number of 1,155,650 shares within the framework of its current share buy-back program which has been published by the announcement of January 5, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) Nr.596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052. Date Total number

of shares Daily weighted

average price (€) Total purchase price without additional acquisition costs (€) 2026-03-02 226,595 33.6596 7,627,097 2026-03-03 234,523 32.5218 7,627,110 2026-03-04 231,401 32.9605 7,627,093 2026-03-05 229,798 33.1904 7,627,088 2026-03-06 233,333 32.6876 7,627,096 Total 1,155,650 32.9992 38,135,483 An overview of the underlying individual trades per day is published on the company website under:

The total number of shares purchased so far within the framework on the current share buy-back program from January 5, 2026 through, and including, March 6, 2026 amounts to 12,306,531 shares.

The purchase of shares was carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Telekom AG.

