Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
09.03.2026 17:46:53
EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Telekom AG
/ Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052
Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052
Deutsche Telekom AG, Bonn, Germany
ISIN: DE0005557508
Bonn, March 9, 2026
Share buy-back program – 9th Interim Notification
In the period from March 2, 2026 until, and including, March 6, 2026 Deutsche Telekom AG has purchased a number of 1,155,650 shares within the framework of its current share buy-back program which has been published by the announcement of January 5, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) Nr.596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.
The total number of shares purchased so far within the framework on the current share buy-back program from January 5, 2026 through, and including, March 6, 2026 amounts to 12,306,531 shares.
The purchase of shares was carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Telekom AG.
09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.telekom.com
|End of News
|EQS News Service
|
2288226 09.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|32,64
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.