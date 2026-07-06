Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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06.07.2026 20:45:13
EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Telekom AG
/ Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052
Delegated Regulation (EU)No 2016/1052
Deutsche Telekom AG, Bonn, Germany
ISIN: DE0005557508
Bonn, July 6, 2026
Share buy-back program – 13th Interim Notification
In the period from June 29, 2026 until, and including, June 30, 2026 Deutsche Telekom AG has purchased a number of 727,344 shares within the framework of its current share buy-back program which has been published by the announcement of April 2, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) Nr.596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.
The total number of shares purchased so far within the framework on the current share buy-back program from April 2, 2026 through, and including, June 30, 2026 amounts to 19,372,365 shares.
The purchase of shares was carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Telekom AG.
06.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.telekom.com
|End of News
|EQS News Service
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2361092 06.07.2026 CET/CEST
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