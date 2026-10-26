EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Telekom AG / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052

Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information



26.10.2026 / 16:59 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052



Deutsche Telekom AG, Bonn, Germany

ISIN: DE0005557508

Bonn, October 26, 2026

Share buy-back program – 11th Interim Notification

In the period from October 19, 2026 until, and including, October 23, 2026 Deutsche Telekom AG has purchased a number of 6,139,135 shares within the framework of its current share buy-back program which has been published by the announcement of August 10, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) Nr.596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052. Date Total number

of shares Daily weighted

average price (€) Total purchase price without additional acquisition costs (€) 2026-10-19 1,281,820 25.6666 32,899,961 2026-10-20 1,279,400 25.7149 32,899,643 2026-10-21 1,284,964 25.6038 32,899,961 2026-10-22 995,281 25.8071 25,685,316 2026-10-23 1,297,670 25.3529 32,899,698 An overview of the underlying individual trades per day is published on the company website under: https://www.telekom.com/en/investor-relations/investor-relations/announcement-of-share-buy-back-2026-1100658.

The total number of shares purchased so far within the framework, the current share buy-back program from August 10, 2026 through, and including, October 23, 2026 amounts to 38,138,424 shares.

The purchase of shares was carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a credit institution that has been commissioned by Deutsche Telekom AG.



26.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News