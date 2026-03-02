EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.03.2026 / 15:35 CET/CEST

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 2. März 2026

Erwerb eigener



Im Zeitraum vom 23. Februar bis einschließlich 27. Februar 2026 wurden insgesamt 1.140.238 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 5. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€) 23.02.2026 230.628 33,0710 7.627.099 24.02.2026 228.003 33,4518 7.627.111 25.02.2026 227.551 33,5181 7.627.077 26.02.2026 229.508 33,2325 7.627.125 27.02.2026 224.548 33,9664 7.627.087 Gesamt 1.140.238 33,4452 38.135.498

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:

https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 11.150.881 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

