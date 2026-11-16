EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.11.2026 / 15:15 CET/CEST

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Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 16. November 2026

Erwerb eigener



Im Zeitraum vom 9. November bis einschließlich 13. November wurden insgesamt 4.236.723 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€) 09.11.2026 1.038.707 25,8104 26.809.443 10.11.2026 1.030.812 26,1239 26.928.830 11.11.2026 786.785 25,9525 20.419.038 12.11.2026 691.940 26,4473 18.299.945 13.11.2026 688.479 26,5803 18.299.978

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:

Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10. August 2026 bis einschließlich 13. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 53.615.618 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052Deutsche Telekom AG, Bonn, DeutschlandISIN: DE0005557508Bonn, 16. November 2026Erwerb eigener Aktien – 14. ZwischenmeldungIm Zeitraum vom 9. November bis einschließlich 13. November wurden insgesamt 4.236.723 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654 Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10. August 2026 bis einschließlich 13. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 53.615.618 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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