Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
23.11.2026 17:39:51
EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland
ISIN: DE0005557508
Bonn, 23. November 2026
Erwerb eigener Aktien – 15. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 16. November bis einschließlich 20. November wurden insgesamt 3.374.395 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654.
Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10. August 2026 bis einschließlich 20. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 56.990.013 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|LEI Code:
|549300V9QSIG4WX4GJ96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2440828 23.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:39
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17:39
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|11.11.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,18
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Tech-Beben & Huangs Rückkehr zu NVIDIA: ATX schließt weit im Plus -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Chinas Börsen zum Handelsende wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.