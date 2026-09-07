DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.09.2026 15:54:51

EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: DHL AG / Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
DHL AG: Release of a capital market information

07.09.2026 / 15:54 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

 

Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission

Information on share buyback program

7 September 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Germany
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004

In the time period from 31 August 2026 until and including 4 September 2026, a number of 647,757 shares were bought back within the framework of the share buyback program of Deutsche Post AG.

Shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Average price (€) Purchased volume (€) Trading Venue (MIC code)
31 August 2026 50,878 56.4058 2,869,814.29 Xetra
31 August 2026 45,617 56.4007 2,572,830.73 CBOE Europe (CEUX)
31 August 2026 7,293 56.4231 411,493.67 Turquoise Europe (TQEX)
31 August 2026 8,421 56.3788 474,765.87 Aquis Europe (AQEU)
01 September 2026 69,355 55.8491 3,873,414.33 Xetra
01 September 2026 63,477 55.8478 3,545,050.80 CBOE Europe (CEUX)
01 September 2026 16,397 55.9417 917,276.05 Turquoise Europe (TQEX)
01 September 2026 12,312 55.8882 688,095.52 Aquis Europe (AQEU)
02 September 2026 114,912 54.8340 6,301,084.61 Xetra
02 September 2026 109,887 54.8668 6,029,148.05 CBOE Europe (CEUX)
02 September 2026 24,924 54.8527 1,367,148.69 Turquoise Europe (TQEX)
02 September 2026 25,831 54.8693 1,417,328.89 Aquis Europe (AQEU)
03 September 2026 38,163 54.5058 2,080,104.85 Xetra
03 September 2026 34,302 54.5421 1,870,903.11 CBOE Europe (CEUX)
03 September 2026 3,292 54.5160 179,466.67 Turquoise Europe (TQEX)
03 September 2026 4,446 54.4401 242,040.68 Aquis Europe (AQEU)
04 September 2026 9,038 54.8283 495,538.18 Xetra
04 September 2026 6,230 54.7673 341,200.28 CBOE Europe (CEUX)
04 September 2026 1,957 54.8010 107,245.56 Turquoise Europe (TQEX)
04 September 2026 1,025 54.6913 56,058.58 Aquis Europe (AQEU)
Total 647,757 55.3294 35,840,017.75  

 

 

An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 10 August 2026 until and including 4 September 2026 amounts to 2,526,128 shares.

Contact:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.


07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
End of News EQS News Service

2395078  07.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
04.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
02.09.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 55,40 1,39% DHL Group (ex Deutsche Post)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:53 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen