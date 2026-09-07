DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
07.09.2026 15:54:51
EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: DHL AG
/ Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Information on share buyback program
7 September 2026
Deutsche Post AG, Bonn, Germany
In the time period from 31 August 2026 until and including 4 September 2026, a number of 647,757 shares were bought back within the framework of the share buyback program of Deutsche Post AG.
Shares were bought back as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 10 August 2026 until and including 4 September 2026 amounts to 2,526,128 shares.
Contact:
Martin Ziegenbalg
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|End of News
|EQS News Service
|
2395078 07.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15:54
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:54
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
04.09.26
|Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.09.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,40
|1,39%
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