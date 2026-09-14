DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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14.09.2026 15:46:41

EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: DHL AG / Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
DHL AG: Release of a capital market information

14.09.2026 / 15:46 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

 

Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission

Information on share buyback program

14 September 2026

DHL AG, Bonn, Germany
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004

In the time period from 7 September 2026 until and including 11 September 2026, a number of 91,019 shares were bought back within the framework of the share buyback program of DHL AG.

Shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Average price (€) Purchased volume (€) Trading Venue (MIC code)
07 September 2026 8,768 55.0860 482,994.05 Xetra
07 September 2026 6,040 55.0954 332,776.22 CBOE Europe (CEUX)
07 September 2026 1,651 55.0496 90,886.89 Turquoise Europe (TQEX)
07 September 2026 1,713 55.0459 94,293.63 Aquis Europe (AQEU)
08 September 2026 4,901 55.3318 271,181.15 Xetra
08 September 2026 11,155 55.3125 617,010.94 CBOE Europe (CEUX)
08 September 2026 702 55.3203 38,834.85 Turquoise Europe (TQEX)
08 September 2026 1,331 55.1871 73,454.03 Aquis Europe (AQEU)
09 September 2026 7,458 54.4600 406,162.68 Xetra
09 September 2026 6,338 54.4973 345,403.89 CBOE Europe (CEUX)
09 September 2026 2,758 54.3892 150,005.41 Turquoise Europe (TQEX)
09 September 2026 1,822 54.2859 98,908.91 Aquis Europe (AQEU)
10 September 2026 8,265 54.8657 453,465.01 Xetra
10 September 2026 7,489 54.9187 411,286.14 CBOE Europe (CEUX)
10 September 2026 735 54.8895 40,343.78 Turquoise Europe (TQEX)
10 September 2026 1,736 54.9313 95,360.74 Aquis Europe (AQEU)
11 September 2026 7,869 55.1015 433,593.70 Xetra
11 September 2026 7,867 55.1130 433,573.97 CBOE Europe (CEUX)
11 September 2026 1,064 55.1102 58,637.25 Turquoise Europe (TQEX)
11 September 2026 1,357 55.0417 74,691.59 Aquis Europe (AQEU)
Total 91,019 54.9651 5,002,864.83  

An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 10 August 2026 until and including 11 September 2026 amounts to 2,617,147 shares.

Contact:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.


14.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
End of News EQS News Service

2398790  14.09.2026 CET/CEST

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