DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
21.09.2026 16:51:11
EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: DHL AG
/ Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Information on share buyback program
21 September 2026
DHL AG, Bonn, Germany
In the time period from 14 September 2026 until and including 18 September 2026, a number of 89,546 shares were bought back within the framework of the share buyback program of DHL AG.
Shares were bought back as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 10 August 2026 until and including 18 September 2026 amounts to 2,706,693 shares.
Contact:
Martin Ziegenbalg
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
21.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|End of News
|EQS News Service
|
2402562 21.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
17:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
16:51
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16:51
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15:58
|Börse Europa in Grün: Börsianer lassen Euro STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,36
|2,76%
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