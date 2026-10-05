DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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05.10.2026 14:26:51

EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: DHL AG / Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
DHL AG: Release of a capital market information

05.10.2026 / 14:26 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

 

Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission

Information on share buyback program

5 October 2026

DHL AG, Bonn, Germany
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004

In the time period from 28 September 2026 until and including 2 October 2026, a number of 87,932 shares were bought back within the framework of the share buyback program of DHL AG.

Shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Average price (€) Purchased volume (€) Trading Venue (MIC code)
28 September 2026 9,009 57.3839 516,971.56 Xetra
28 September 2026 6,176 57.3346 354,098.49 CBOE Europe (CEUX)
28 September 2026 1,144 57.4071 65,673.72 Turquoise Europe (TQEX)
28 September 2026 1,109 57.3681 63,621.22 Aquis Europe (AQEU)
29 September 2026 7,407 57.1303 423,164.13 Xetra
29 September 2026 4,677 57.0636 266,886.46 CBOE Europe (CEUX)
29 September 2026 4,212 57.1227 240,600.81 Turquoise Europe (TQEX)
29 September 2026 1,217 57.1353 69,533.66 Aquis Europe (AQEU)
30 September 2026 7,895 57.2041 451,626.37 Xetra
30 September 2026 7,481 57.2501 428,288.00 CBOE Europe (CEUX)
30 September 2026 1,973 57.1251 112,707.82 Turquoise Europe (TQEX)
30 September 2026 131 56.8800 7,451.28 Aquis Europe (AQEU)
01 October 2026 8,656 56.2485 486,887.02 Xetra
01 October 2026 7,653 56.1477 429,698.35 CBOE Europe (CEUX)
01 October 2026 888 56.4531 50,130.35 Turquoise Europe (TQEX)
01 October 2026 594 56.1491 33,352.57 Aquis Europe (AQEU)
02 October 2026 7,204 56.4711 406,817.80 Xetra
02 October 2026 9,420 56.4296 531,566.83 CBOE Europe (CEUX)
02 October 2026 1,036 56.8054 58,850.39 Turquoise Europe (TQEX)
02 October 2026 50 56.7200 2,836.00 Aquis Europe (AQEU)
Total 87,932 56.8708            5,000,762.83  

An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 10 August 2026 until and including 2 October 2026 amounts to 2,881,481 shares.

Contact:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.


05.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
End of News EQS News Service

2410436  05.10.2026 CET/CEST

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