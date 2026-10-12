DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
12.10.2026 10:56:51
EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: DHL AG
/ Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Information on share buyback program
12 October 2026
DHL AG, Bonn, Germany
In the time period from 5 October 2026 until and including 9 October 2026, a number of 92,096 shares were bought back within the framework of the share buyback program of DHL AG.
Shares were bought back as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 10 August 2026 until and including 9 October 2026 amounts to 2,973,577 shares.
Contact:
Martin Ziegenbalg
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
12.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|End of News
|EQS News Service
|
2413834 12.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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10:56
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:56
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10:33
|ROUNDUP 2/Plus 20 Prozent: Briefporto kann so stark steigen wie noch nie (dpa-AFX)
|
10:07
|ROUNDUP/Plus 20 Prozent: Porto kann so stark steigen wie noch nie (dpa-AFX)
|
10:05
|Briefporto kann so stark steigen wie noch nie (dpa-AFX)
|
09.10.26
|Overweight von JP Morgan Chase & Co. für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
09.10.26
|DHL-Aktie steigt: JPMorgan erwartet starkes Quartal (dpa-AFX)
|
09.10.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,34
|0,43%
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