DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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23.11.2026 13:26:51
EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: DHL AG
/ Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Information on share buyback program
23 November 2026
DHL AG, Bonn, Germany
In the time period from 16 November 2026 until and including 20 November 2026, a number of 91,939 shares were bought back within the framework of the share buyback program of DHL AG.
Shares were bought back as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from 10 August 2026 until and including 20 November 2026 amounts to 3,531,058 shares.
Contact:
Martin Ziegenbalg
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
23.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|End of News
|EQS News Service
|
2440046 23.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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14:11
|ROUNDUP/Sehr schwere Pakete: Verdi fordert Entlastung für Paketboten (dpa-AFX)
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13:26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13:26
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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10:03
|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.26
|DHL-Aktie schwächer: Netzagentur gibt grünes Licht für kräftig höheres Briefporto (dpa-AFX)
|
20.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM belässt DHL Group auf 'Hold' - Ziel 53 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,22
|1,45%
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