DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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19.10.2026 15:31:01

EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

19.10.2026 / 15:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
19. Oktober 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 wurden insgesamt 92.401 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
12.10.2026 9.698 56,5749 548.663,38 Xetra
12.10.2026 5.986 56,6668 339.207,46 CBOE Europe (CEUX)
12.10.2026 1.916 56,7173 108.670,35 Turquoise Europe (TQEX)
12.10.2026 942 56,7491 53.457,65 Aquis Europe (AQEU)
13.10.2026 6.359 56,6664 360.341,64 Xetra
13.10.2026 7.720 56,7020 437.739,44 CBOE Europe (CEUX)
13.10.2026 2.072 56,6072 117.290,12 Turquoise Europe (TQEX)
13.10.2026 2.375 56,6745 134.601,94 Aquis Europe (AQEU)
14.10.2026 8.957 56,7907 508.674,30 Xetra
14.10.2026 6.609 56,8459 375.694,55 CBOE Europe (CEUX)
14.10.2026 1.429 56,8686 81.265,23 Turquoise Europe (TQEX)
14.10.2026 1.484 56,8141 84.312,12 Aquis Europe (AQEU)
15.10.2026 8.698 57,3152 498.527,61 Xetra
15.10.2026 8.509 57,4771 489.072,64 CBOE Europe (CEUX)
15.10.2026 381 57,4525 21.889,40 Turquoise Europe (TQEX)
15.10.2026 530 57,4839 30.466,47 Aquis Europe (AQEU)
16.10.2026 10.094 58,1219 586.682,46 Xetra
16.10.2026 6.346 58,2242 369.490,77 CBOE Europe (CEUX)
16.10.2026 1.315 58,1681 76.491,05 Turquoise Europe (TQEX)
16.10.2026 981 58,3928 57.283,34 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt  92.401 57,1403 5.279.821,92  

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.065.978 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418186  19.10.2026 CET/CEST

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