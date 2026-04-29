electrovac Aktie

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WKN DE: A420ZL / ISIN: DE000A420ZL4

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29.04.2026 12:34:53

EQS-CMS: electrovac AG: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Post-admission Duties announcement: electrovac AG / Home Member State
electrovac AG: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

29.04.2026 / 12:34 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

electrovac AG announces according to Art. 5 WpHG that Germany is the Home Member State.

29.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

2317894  29.04.2026 CET/CEST

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