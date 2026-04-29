electrovac Aktie
WKN DE: A420ZL / ISIN: DE000A420ZL4
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29.04.2026 12:34:53
EQS-CMS: electrovac AG: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Post-admission Duties announcement: electrovac AG
/ Home Member State
electrovac AG announces according to Art. 5 WpHG that Germany is the Home Member State.
29.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
2317894 29.04.2026 CET/CEST
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|electrovac AG
|7,10
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