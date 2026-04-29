EQS-CMS: electrovac AG: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Post-admission Duties announcement: electrovac AG / Home Member State

electrovac AG: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution



29.04.2026 / 12:34 CET/CEST

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electrovac AG announces according to Art. 5 WpHG that Germany is the Home Member State.

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