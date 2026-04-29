electrovac Aktie

electrovac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A420ZL / ISIN: DE000A420ZL4

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29.04.2026 12:34:53

EQS-CMS: electrovac AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: electrovac AG / Herkunftsstaat
electrovac AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

29.04.2026 / 12:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die electrovac AG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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2317894  29.04.2026 CET/CEST

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