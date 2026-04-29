electrovac Aktie
WKN DE: A420ZL / ISIN: DE000A420ZL4
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29.04.2026 12:34:53
EQS-CMS: electrovac AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: electrovac AG
/ Herkunftsstaat
Die electrovac AG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2317894 29.04.2026 CET/CEST
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