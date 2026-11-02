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WKN DE: A11Q05 / ISIN: DE000A11Q059

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02.11.2026 20:20:11

EQS-CMS: elumeo SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: elumeo SE / Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
elumeo SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.11.2026 / 20:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

elumeo SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Aktienrückkaufprogramm 2026, 2. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die elumeo SE hat im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 insgesamt 5.951 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Ad-hoc Meldung vom 28. Mai 2026 und mit Bekanntmachung vom 05. Juni 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl der täglich zurückgekauften Aktien (Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) Aggregiertes Volumen¹ (Euro)
26.10.2026 1.427 2,2400 3.196,48
27.10.2026 243 2,2400 544,32
28.10.2026 1.427 2,2800 3.253,56
29.10.2026 1.427 2,3000 3.282,10
30.10.2026 1.427 2,3000 3.282,10

¹ ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 10.232 Stück Aktien.

Der Erwerb der Aktien der elumeo SE erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse durch ein von der elumeo SE beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter www.elumeo.com/investor-relations/aktienrueckkauf abrufbar.

 

Berlin, den 2. November 2026

 

elumeo SE

Geschäftsführender Direktor (CEO)

Florian Spatz


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Deutschland
Internet: www.elumeo.com
LEI Code: 391200KOQF8RGMZ3XK74

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426980  02.11.2026 CET/CEST

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