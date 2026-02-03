Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 08:30:03

EQS-CMS: Energiekontor AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Energiekontor AG / Announcement pursuant to Article 5 (1b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Energiekontor AG: Release of a capital market information

03.02.2026 / 08:30 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement pursuant to Article 5 (1b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

 

Interim report #28

In the period from 26 January 2026 to 30 January 2026, Energiekontor AG acquired a total of 1,274 shares within the framework of the share buyback programme announced on 3 July 2025 and started on 7 July 2025.

The total number of shares repurchased, the weighted average price and the aggregated volume were as follows for each day of the period mentioned:

Date Total number of shares repurchased (units) Weighted average price (Euro) Aggregate volume (Euro)  
26.01.2026 263 37.5599 9,878.25  
27.01.2026 201 38.4388 7,726.20  
28.01.2026 250 38.8866 9,721.65  
29.01.2026 300 39.0940 11,728.20  
30.01.2026 260 38.4054 9,985.40  

The total number of shares bought back under the share buyback programme since 7 July 2025 is 35,024.

The acquisition of the shares of Energiekontor AG was carried out by a credit institution commissioned by Energiekontor AG exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).

Further information on the individual transactions of the share buyback pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 1, para. 2 and para. 3 of the Delegate Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the Internet at www.energiekontor.de/en/investor-relations/share-buyback.

Bremen, 3 February 2026

Energiekontor AG

The Management Board


03.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Energiekontor AG
Mary-Somerville-Straße 5
28359 Bremen
Germany
Internet: www.energiekontor.de

 
End of News EQS News Service

2269316  03.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Energiekontor AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Energiekontor AG

mehr Analysen
17.11.25 Energiekontor Buy Warburg Research
17.10.25 Energiekontor Buy Warburg Research
10.09.25 Energiekontor Buy Warburg Research
20.05.25 Energiekontor Buy Warburg Research
07.04.25 Energiekontor Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Energiekontor AG 38,30 0,39% Energiekontor AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt dürfte sich ohne größere Veränderung präsentieren. Der deutsche Leitindex wird im Plus erwartet. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen