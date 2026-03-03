Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|
03.03.2026 08:30:04
EQS-CMS: Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Energiekontor AG
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
32. Zwischenmeldung
Die Energiekontor AG hat im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis zum 27. Februar 2026 insgesamt 1.250 Aktien im Rahmen des am 3. Juli 2025 bekannt gemachten und am 7. Juli 2025 begonnenen Aktienrückkaufprogramms erworben.
Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:
Die Gesamtzahl zurückerworbener Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. Juli 2025 beträgt 40.299.
Der Erwerb der Aktien der Energiekontor AG erfolgte durch ein von der Energiekontor AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter www.energiekontor.de/investor-relations/aktienrueckkauf abrufbar.
Bremen, 3. März 2026
Energiekontor AG
Der Vorstand
03.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Energiekontor AG
|Mary-Somerville-Straße 5
|28359 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.energiekontor.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2283250 03.03.2026 CET/CEST
Analysen zu Energiekontor AG
|17.11.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|17.10.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|20.05.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|07.04.25
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Energiekontor AG
|38,65
|-1,53%
