Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|
29.12.2025 09:00:03
EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Fabasoft AG
/ Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Fabasoft AG: Release of a capital market information
In the period from 22 December 2025 up to and including 26 December 2025, Fabasoft AG acquired a total of 9,196 shares:
The shares in Fabasoft AG were acquired exclusively via the stock exchange in electronic trading on the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a bank commissioned by Fabasoft AG. This bank carried out the repurchase independently of and without influence by the company in accordance with the safe harbor regulations.
Contact:
29.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.fabasoft.com
|End of News
|EQS News Service
|
2251614 29.12.2025 CET/CEST
Analysen zu Fabasoft AGmehr Analysen
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|17.02.25
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08.11.24
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|12.06.24
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
