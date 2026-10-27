Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
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27.10.2026 09:00:11
EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 hat die Fabasoft AG insgesamt 11.556 Aktien erworben:
Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie der Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 II seit dem 5. Oktober 2026 bis einschließlich 23. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 36.718 Aktien.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2026 II unter https://www.fabasoft.com/de/aktienrueckkaufprogramm-2026-II veröffentlicht.
Kontakt:
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422688 27.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fabasoft AG
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09:00
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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09:00
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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19.10.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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19.10.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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12.10.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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12.10.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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30.09.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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30.09.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Fabasoft AG
|08.06.26
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|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
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|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|25.09.17
|Fabasoft Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|16,45
|1,54%