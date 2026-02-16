Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
16.02.2026 12:14:23
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Share buyback
Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Share buyback – Interim Report
In the period from February 9, 2026, to February 13, 2026 (each inclusive), 598,000 shares were bought back within the framework of the second tranche of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on January 12, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Shares were bought back as follows:
A total of 3,703,542 shares has been acquired within the framework of the second tranche of the share buyback.
The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.
Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.
16.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Germany
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|End of News
|EQS News Service
|
2276962 16.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
12:14
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:14
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
10.02.26
|UBS AG gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Sell (finanzen.at)
|
09.02.26
|XETRA-Handel: DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
09.02.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
09.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|10.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|02.02.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|14.01.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,81
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.