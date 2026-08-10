Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 15:31:33

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

10.08.2026 / 15:31 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fresenius Medical Care AG: Share buyback

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from August 3, 2026 to August 7, 2026 (each inclusive), 794,996 shares were bought back within the framework of the first tranche of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on May 28, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume
(in EUR)		 Trading venue
3 August 2026 1,000 44.9754 44,975.40 XETR
4 August 2026 288,000 41.4155 11,927,664.00 XETR
5 August 2026 289,996 41.4885 12,031,499.05 XETR
6 August 2026 86,000 42.1458 3,624,538.80 XETR
7 August 2026 130,000 42.0195 5,462,535.00 XETR

A total of 4,428,774 shares has been acquired within the framework of the first tranche of the share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.


10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
End of News EQS News Service

2380142  10.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,02 -0,12% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen