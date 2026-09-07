Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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07.09.2026 13:56:51

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

07.09.2026 / 13:56 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Fresenius Medical Care AG: Share buyback

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from August 31, 2026 to September 4, 2026 (each inclusive), 1,175,030 shares were bought back within the framework of the first tranche of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on May 28, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume
(in EUR)		 Trading venue
31 August 2026 49,633 39.3957 1,955,326.78 CEUX
31 August 2026 200,000 39.4326 7,886,520.00 XETR
1 September 2026 30,000 39.4196 1,182,588.00 CEUX
1 September 2026 120,000 39.4346 4,732,152.00 XETR
2 September 2026 60,000 39.1817 2,350,902.00 CEUX
2 September 2026 160,000 39.1703 6,267,248.00 XETR
3 September 2026 19,153 38.7143 741,494.99 AQEU
3 September 2026 79,068 38.8234 3,069,688.59 CEUX
3 September 2026 9,919 38.7123 383,987.30 TQEX
3 September 2026 187,257 38.9131 7,286,750.37 XETR
4 September 2026 10,000 38.8732 388,732.00 AQEU
4 September 2026 80,000 38.9038 3,112,304.00 CEUX
4 September 2026 170,000 38.8907 6,611,419.00 XETR

A total of 7,764,435 shares has been acquired within the framework of the first tranche of the share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.


07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
End of News EQS News Service

2395032  07.09.2026 CET/CEST

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05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,17 0,15% Fresenius Medical Care (FMC) St.

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