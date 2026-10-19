Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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19.10.2026 14:32:31

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

19.10.2026 / 14:32 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fresenius Medical Care AG: Share buyback

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from October 12, 2026 to October 16, 2026 (each inclusive), 849,575 shares were bought back within the framework of the first tranche of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on May 28, 2026, pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume
(in EUR)		 Trading venue
12 October 2026 26,250 37.9573 996,379.13 AQEU
12 October 2026 91,500 37.9524 3,472,644.60 CEUX
12 October 2026 13,500 37.9602 512,462.70 TQEX
12 October 2026 190,000 37.9581 7,212,039.00 XETR
13 October 2026 19,757 38.1060 752,860.24 AQEU
13 October 2026 79,968 38.0865 3,045,701.23 CEUX
13 October 2026 200,000 38.0939 7,618,780.00 XETR
14 October 2026 19,300 37.8926 731,327.18 AQEU
14 October 2026 66,600 37.8976 2,523,980.16 CEUX
14 October 2026 9,300 37.9022 352,490.46 TQEX
14 October 2026 128,400 37.9075 4,867,323.00 XETR
15 October 2026 5,000 39.3027 196,513.50 XETR

A total of 10,935,840 shares has been acquired within the framework of the first tranche of the share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.


19.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany
Internet: www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

 
End of News EQS News Service

2418158  19.10.2026 CET/CEST

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Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,91 -1,02% Fresenius Medical Care (FMC) St.

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